PM descobre estoque de entorpecentes na Vila Santa Terezinha

A Polícia Militar prendeu em flagrante um traficante na Vila Santa Terezinha, zona norte de Franca, nessa terça-feira, 1º, com apoio do Comando de Força Patrulha CFP e do Baep Canil.

Durante patrulhamento preventivo na rua Zacarias Vagner, a Polícia Militar abordou um homem em atitude suspeita na porta de uma residência. Em revista pessoal, os policiais encontraram 19 papelotes de cocaína, uma pedra grande de crack e R$ 30 em espécie.

Diante dos indícios de tráfico, as equipes realizaram uma vistoria no imóvel onde o suspeito estava. No local, foram encontrados diversos entorpecentes já prontos para comercialização, além de materiais típicos do tráfico, como materiais para embalagem dos entorpecentes.