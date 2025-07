Começa nesta sexta a 1ª Festa do Café em Ribeirão Corrente

A cidade de Ribeirão Corrente, a cerca de 30 km de Franca, recebe a partir desta sexta-feira, 4, a 1ª Festa do Café. Com programação gratuita, o evento segue até domingo, 6, reunindo atrações musicais, cavalgada, almoço e celebrações da cultura rural.

Com o slogan “Terra do Melhor Café”, Ribeirão Corrente promove a festa como forma de valorizar sua produção cafeeira, uma das mais expressivas da Alta Mogiana – região reconhecida nacionalmente pela qualidade do café.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira, com os portões do Bosque do Cinquentenário sendo abertos a partir das 20h. Para acessar o evento, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível. Na sequência, sobem ao palco o grupo Traia Véia e Nathan & Eduardo.