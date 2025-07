Estêvão se prepara para enfrentar seu futuro clube: 'Ansiedade'

O jogador francano Estêvão, do Palmeiras, se prepara para enfrentar o Chelsea, seu futuro clube, nesta sexta-feira, 4, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O jogo está marcado para as 22h (horário de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia.

Estêvão se apresenta ao time inglês logo após a competição. Caso ocorra uma derrota da equipe brasileira, será a última partida do craque de 18 anos com a camisa do Palmeiras.

O meia/atacante vem sendo uma das peças importantes do técnico Abel Ferreira nesta Copa e deverá ser confirmado como titular. No entanto, ele chegou a declarar que vive momento de ansiedade às vésperas de se transferir para a equipe de Londres e que está se esforçando para focar na competição que está sendo disputada nos EUA.