Biblioteca de Franca é opção de cultura nas férias escolares

Para quem busca uma atividade cultural durante as férias escolares, a Biblioteca Pública Municipal "Dr. Américo Maciel de Castro Júnior", localizada na avenida Champagnat, 1.808, no Centro de Franca, é uma excelente opção. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a unidade atende públicos de todas as idades, com espaços voltados à leitura, lazer e estudo.

Somente no primeiro semestre deste ano, a Biblioteca registrou a cessão de 6 mil livros, incorporou 381 novos títulos ao acervo e promoveu sete exposições temáticas. O setor infantojuvenil recebeu mais de mil crianças e adolescentes, enquanto mais de 200 estudantes de escolas públicas e privadas participaram de visitas orientadas.

O espaço é dividido em setores específicos para tornar a experiência mais atrativa. Para o público infantil e juvenil, estão disponíveis brinquedoteca, gibiteca e um acervo cuidadosamente selecionado por faixa etária. Entre os títulos mais requisitados neste semestre, estão “Histórias de um Crush Nem um Pouco Secreto”, “Cabeça Oca”, “O Ladrão de Raios” e quadrinhos da Marvel, DC Comics, Dynamite e Tex.