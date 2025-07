Família atinge valor para comprar aparelhos para o filho em coma

Uma família de Franca conseguiu atingir a meta de uma campanha de arrecadação para comprar aparelhos que vão ajudar na recuperação de Paulo Márcio Luciano Júnior, de 31 anos, conhecido como Juninho. Ele está em coma em casa e precisa de cuidados especiais.

O acidente que deixou Juninho em coma aconteceu no dia 23 de julho de 2023, durante um campeonato de arrancada em uma área particular. Enquanto ele fazia um reparo no carro, o veículo, que estava apoiado em cavaletes, caiu sobre seu corpo, deixando-o gravemente ferido e dependente de cuidados intensivos.

A mãe de Juninho, Vilma Aparecida de Oliveira, agradeceu aos doadores após atingir a meta de R$ 20 mil nesta quarta-feira, 2. "Graças a Deus nós batemos a meta e agora é comprar o aparelho”, disse ela.