Moradores temem favelização em área invadida de Franca

Moradores do bairro Chácaras Ouro Verde, localizado ao lado do Jardim Zelinda, na zona oeste de Franca, estão preocupados com a crescente ocupação irregular de uma área que, segundo eles, pertence à Prefeitura.

De acordo com os relatos, uma área institucional situada na rua Hercílio Puccinelli, esquina com a rua Damião Ferreira, foi invadida há algum tempo e vem sendo ocupada de forma crescente por novas construções.

A situação, segundo os moradores, começou com uma única moradia improvisada e, com o tempo, transformou-se em um conjunto de casas irregulares. O temor da vizinhança é de que o local se transforme em uma favela, com degradação urbana e aumento de riscos sociais e ambientais.