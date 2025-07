Câmeras flagram atropelamento de pedestre na av. Brasil

Um homem de 50 anos foi atropelado na movimentada avenida Brasil, em Franca, na tarde desta terça-feira, 1º, enquanto atravessava a via carregando sacolas nas mãos. O acidente aconteceu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança de comércios da região, mostrando o momento exato do impacto que deixou a vítima caída no asfalto, em dor e desorientação.

O motorista de uma picape Fiat Strada prata, que seguia sentido Centro, atingiu o pedestre que cruzava a via. Segundo relato do próprio condutor, ele só percebeu a presença do homem no momento do impacto. Apesar disso, permaneceu no local e prestou socorro até a chegada das equipes de resgate.

Testemunhas que estavam próximas se mobilizaram rapidamente. Comerciantes de lojas próximas correram para ajudar e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo informações preliminares, o homem reclamava de dores intensas pelo corpo e estava visivelmente desorientado após a colisão.