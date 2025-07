Amiga afirma que idoso entrou na contramão por não conhecer a via

Raimundo Pereira da Rocha, de 79 anos, morador de São Tomás de Aquino (MG), morreu na tarde dessa segunda-feira, 30, após se envolver em um grave acidente de trânsito na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na altura do Jardim Flórida, em Franca. Ele conduzia uma camionete F-1000 e acessou na contramão a pista Patrocínio Paulista a Franca, o que provocou a colisão com outros dois veículos. Uma amiga do idoso diz ter certeza de que ele se confundiu com as entradas.

O acidente aconteceu nas proximidades do bairro Jardim Flórida, em um trecho conhecido por confundir motoristas que não são da cidade. Raimundo, que trabalhava com a família em uma mercearia na cidade mineira, a Mercearia Rocha, não costumava vir com frequência a Franca. Segundo uma amiga que mora ao lado da casa dele, ele fazia esporadicamente pequenos fretes com sua camionete, e este seria o motivo de sua vinda à cidade naquela manhã.

“Ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito bonzinho, sempre com sorriso no rosto. Não víamos ele com a cara triste nunca. Foi uma grande perda para todos nós”, disse emocionada a vizinha, em entrevista exclusiva ao portal GCN.