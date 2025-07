Câmera filma momento em que mulher passa no vermelho e bate; VEJA

Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente que deixou uma motociclista de 37 anos em estado grave, na noite desta segunda-feira, 30, no cruzamento das avenidas Rio Branco com Paschoal Pulicano, em Franca. Nas imagens, a mulher passou no semáforo enquanto ele ainda estava vermelho.

O acidente aconteceu por volta das 19h, próximo à Vila Santos Dumont. O motorista do Hyundai HB20 apareceu no sentido Estação a Santos Dumont, quando no cruzamento ele passou e atingiu a mulher que estava na Paschoal Pulicano.

O semáforo estava vermelho para a mulher e amarelo para o motorista de aplicativo no exato momento do impacto.