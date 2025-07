Tragédia: carro cai em rio após colisão com carreta na contramão

O cenário foi de caos e desespero na manhã desta terça-feira, 1º de julho, no trecho da ponte que liga Miguelópolis, em São Paulo, e Conceição das Alagoas (MG), sobre o rio Grande. Após horas de buscas intensas, o corpo de Waldomiro Oliveira Costa, de 42 anos, foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, depois de seu carro cair no rio após um acidente.

Tudo aconteceu quando duas carretas trafegavam pela ponte na rodovia Norival Pereira Matos (SP-413). Uma delas tentou uma ultrapassagem perigosa no exato momento em que dois carros seguiam no sentido contrário: um Fiat Uno, conduzido por Waldomiro, e um Volkswagen Fox. A vítima tentou tirar o veículo da frente da carreta, mas acabou caindo com o carro no rio.

O Uno tentou desviar da carreta que ultrapassando pela contramão, mas não houve tempo. O veículo de Waldomiro bateu violentamente contra a mureta lateral da ponte, que cedeu com o impacto. O carro despencou da estrutura e afundou nas águas do rio Grande.