Vítima de acidente na Champagnat está na UTI; cão será resgatado

A agente de saúde Deuzeli Lopes Martins, de 60 anos, prima e madrinha do jovem, esteve em Franca para acompanhar seu estado de saúde. Segundo ela, Ismael sofreu um traumatismo craniano, teve hematoma no rosto e trauma na boca, mas seus órgãos internos não foram afetados.

Natural de Ituverava , Ismael mora sozinho em Franca e, no momento do acidente, estava com seu cachorro de estimação, um pinscher chamado Timóteo, que foi acolhido por uma moradora após o resgate.

O homem que sofreu um acidente na noite do último domingo, 29, na avenida Champagnat, em Franca , foi identificado como Ismael Zanqueta Ribeiro, de 36 anos. Ele permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa após ser encontrado desacordado, ao lado de uma bicicleta, com ferimento na cabeça.

“Ele está consciente, conversando, mas ainda um pouco confuso e sem lembranças do que aconteceu. Ainda não sabemos se será necessário cirurgia, mas a equipe de neurocirurgia fez avaliação ontem (segunda-feira) à noite”, explicou Deuzeli.

A bicicleta que Ismael utilizava no momento do acidente ainda não foi localizada. Ele também estava com um notebook e um celular, que ficaram sob responsabilidade do hospital após o socorro.

O animal de estimação, que permaneceu no local após o resgate, está temporariamente sob os cuidados de uma mulher que passava de carro com a família e foi uma das primeiras a prestar socorro ao jovem. Ela relata que o cão ficou visivelmente abalado: