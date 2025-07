Esac abre inscrições para programa de 1º emprego em Franca

A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) está com inscrições abertas, de 1º a 4 de julho, para o Programa Primeira Etapa, uma oportunidade para adolescentes de 14 a 18 anos conquistarem o primeiro emprego com qualificação profissional.

O programa é voltado a estudantes da rede pública e bolsistas da rede particular, e oferece formação para atuação em setores administrativos de empresas parceiras. Após o período de inscrições, é realizada uma análise social para a classificação e convocação dos participantes. A nova turma do programa terá início no dia 5 de agosto.

A convocação respeitará a ordem de classificação socioeconômica; serão chamados 300 candidatos para este semestre. Ultrapassando a quantidade de vagas, os inscritos serão convocados para o curso do primeiro semestre de 2026.