Francano conquista prata no Brasileiro de Mountain Bike em MG

O ciclista francano Carlos Henrique Barbosa conquistou, no último fim de semana, a medalha de prata na 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike (MTB), na categoria sênior. A prova foi realizada em Congonhas, em Minas Gerais, cidade a 520 quilômetros de Franca e reuniu atletas de várias regiões do país.

Carlos segue como um dos grandes nomes da modalidade, representando a cidade em competições de alto nível. A prata conquistada em solo mineiro reforça a fase positiva do atleta, que recentemente obteve a 9ª colocação no Campeonato Mundial de Mountain Bike, realizado na Austrália, seu melhor resultado na competição até agora.

Carlos vem se destacando tanto no cenário nacional quanto internacional, mesmo tendo iniciado sua trajetória esportiva de alto rendimento há menos de uma década. A dedicação, aliada a uma preparação física e técnica intensa, tem garantido resultados expressivos e colocado o nome de Franca entre os principais do MTB brasileiro.