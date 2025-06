‘Uma competição igual’, diz Wantuil após novo empate da Francana

Após três rodadas da Copa Paulista, com dois empates até aqui e nenhuma vitória, o técnico da Francana, Wantuil Rodrigues, fez uma avaliação do campeonato e do desempenho da equipe.

Ao obter novo empate no "Lanchão", no último sábado, 28, contra a Itapirense (1 a 1), o treinador esmeraldino disse que a equipe se mostrou insegura em campo, principalmente ao sair atrás do marcador. "O time não jogou bem. As mexidas no time melhoraram, mas não conseguimos virar o jogo. A equipe ficou muito intranquila, sentiu o resultado adverso. A gente tem que aprender, isso vai acontecer. É uma competição igual, haja vista o número de empates no total da competição”, disse.

Wantuil voltou a atribuir à falta de amistosos durante a fase de treinamentos como um dos fatores para o desempenho abaixo do esperado da equipe no início da competição. "A falta de amistosos, da qual ninguém é culpado, nem diretoria, nem treinador, todo mundo estava em competições e na região ninguém queria amistoso. Amistoso faz muita falta porque ele ajuda a chegar às conclusões que nós estamos chegando agora dentro da competição."