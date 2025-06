Caminhão entra na contramão e causa acidente na Ronan Rocha

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 30, na rodovia Ronan Rocha, em Franca, no sentido bairro Aeroporto. Um caminhão com carroceria de madeira entrou na alça de acesso da pista pela contramão e colidiu violentamente com dois carros de passeio, deixando os três motoristas feridos.

De acordo com testemunhas, o caminhoneiro acessou a rodovia de forma incorreta, surpreendendo os veículos que vinham no sentido correto. O caminhão atingiu um Volkswagen Fox prata e um Virtus, ambos com a parte frontal completamente destruída.

O motorista do caminhão sofreu os ferimentos mais graves, com suspeita de fratura na perna esquerda. Já os condutores dos dois automóveis também se feriram, apresentando escoriações no corpo. O motorista do Virtus teve ferimentos no rosto, mas permaneceu consciente.