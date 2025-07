Sesc traz 'Flow', 'Tarsilinha', 'Malévola' e mais em julho

O Sesc Franca divulgou sua programação para o mês de julho e, junto disso, divulgou a programação de cinema. Com vários filmes premiados, o repertório do sétimo mês do ano é gratuito e aberto ao público.

Flow – 1° de julho

Para abrir o mês, no dia 1° de julho, o Sesc Franca exibe Flow, de Gints Zilbalodis, vencedor do Oscar de 2025 na categoria de Melhor Animação, além de ter sido premiado no Festival de Cinema de Annecy. O filme conta a história de um gato que, após uma enchente em seu mundo, se refugia num barco com várias espécies de animais e, juntos, vivem os desafios de adaptação de convivência. Confira as informações:

Data : 1° de julho, terça, 19h30

Tarsilinha – 8 de julho

Como segundo filme em exibição, o teatro do Sesc receberá Tarsilinha, de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, uma animação que homenageia a artista Tarsila do Amaral. Lançado em 2021, o filme venceu o Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, como Melhor Filme de Animação. A história traz uma menina de 8 anos, que embarca numa jornada para recuperar lembranças perdidas de sua mãe, em um universo imaginado a partir do legado visual da artista na qual o filme foi inspirado. Confira as informações:

Data : 8 de julho, terça, 19h30

O Menino e o Mundo – 15 de julho