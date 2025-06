Franca anuncia a volta de Rafael Mineiro, o 4º reforço do clube

Rafael Mineiro tem médias de 6,8 pontos, 4,3 rebotes e 1 assistência. Com passagens pela seleção brasileira, o jogador conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015.

O jogador, natural de Uberaba (MG), integrou a equipe do Minas na última temporada, tendo disputado a final do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Sesi Franca Basquete; disputa essa que rendeu o tetracampeonato francano.

O ala-pivô Rafael Mineiro, de 37 anos, foi anunciado como reforço do Sesi Franca Basquete neste domingo, 29. O jogador retornou ao clube para sua terceira passagem, sendo as outras entre 2006-2008 e 2017-2018.

“As expectativas são as melhores possíveis de fazer um bom trabalho, nos doarmos ao máximo para que Franca possa continuar buscando títulos, disputando sempre as primeiras colocações. (...) É seguir trabalhando duro para que a gente possa conseguir títulos para um time, para uma cidade já tão vencedora, e, junto com eles, continuar fazendo história”, disse Rafael Mineiro.

O treinador da equipe francana, Helinho Garcia, evidenciou as qualidades da nova contratação, além de prever o aumento de opções para compor o esquema tático do time. “O Rafa Mineiro é um cara que já teve a oportunidade de jogar mais de uma vez em Franca, exatamente por ele ter as qualidades que a gente tanto preza".

"Hoje ele é um jogador experiente, extremamente versátil, pode jogar nas posições 4, 5 e até 3 (...) isso aumenta nosso leque de opções para tudo aquilo que pretendemos colocar taticamente dentro da temporada”, completou.

A janela do Sesi Franca Basquete