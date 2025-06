Franca terá semana de sol, céu limpo e clima ameno

Franca deve enfrentar uma semana marcada por tempo firme, céu limpo e temperaturas amenas. De acordo com o Climatempo, não há expectativa de chuva nos próximos dias, com predomínio do sol e temperaturas entre 10°C e 28°C.

O clima segue típico do inverno da região, com manhãs frias, tardes mais quentes e baixa umidade do ar. Neste domingo, 29, e segunda-feira, 30, será de céu limpo, com mínima de 14°C e máxima de 28°C. Na terça-feira, 1°, o tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 13°C e 28°C.

Na quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3, a tendência é de leve queda nas máximas, que devem ficar entre 25°C e 26°C, enquanto as mínimas permanecem na casa dos 13°C a 14°C. Já na sexta-feira, 4, os termômetros devem oscilar entre 13°C e 23°C, ainda sob céu claro.