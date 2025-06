Nutri Franca convida a população a doar alimentos e mudar vidas

Você pode fazer mais do que imagina: com um pacote de arroz, uma dúzia de bananas ou uma lata de sardinha, é possível transformar o dia — e até a semana — de quem enfrenta a fome. Essa é a proposta do "Nutri Franca", nova iniciativa da Prefeitura que convida toda a população a participar ativamente do combate à insegurança alimentar na cidade.

Coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade (FUSSOL) em parceria com o Banco de Alimentos da Secretaria de Ação Social, o programa abre as portas para que pessoas físicas e empresas façam doações de alimentos não perecíveis, frutas e legumes, que serão destinados a famílias cadastradas em programas sociais.

Entre os alimentos prioritários estão aveia, macarrão, arroz, feijão, sardinha em conserva, farinha de mandioca, óleo, banana prata, batata inglesa, cenoura, beterraba e laranja. Cada item conta — e cada doação é um gesto de empatia que ajuda a encher não só as prateleiras, mas também os corações de quem mais precisa.

Participar é simples, e o impacto é enorme. Com um gesto simples, você passa a integrar um grupo solidário que pode garantir pratos cheios na mesa de uma família necessitada, alimentar um idoso que vive sem amparo ou uma criança em fase de crescimento. A fome não espera — e sua atitude também não deve esperar. Doe o que puder e ajude a alimentar esperanças.

Para contribuir, basta fazer um credenciamento público gratuito, com validade de um ano, e assinar o Termo de Adesão, disponível online pelo link (clique aqui).

Ou presencialmente, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, na sede do FUSSOL (Rua Major Mendonça, 1659 – Vila Santo Antônio).

A equipe técnica do Banco de Alimentos será responsável por todo o processo de recebimento, triagem e entrega dos itens, garantindo que cada doação chegue com segurança às mesas das famílias atendidas. Ou seja, sua ajuda vai chegar até quem mais precisa.

Além de fazer a diferença, empresas parceiras terão seus nomes ou logotipos exibidos na seção especial “Nutri Franca” no site oficial da Prefeitura — um reconhecimento ao compromisso social de quem escolhe doar.

Junte-se à rede de solidariedade que está sendo formada. Faça parte do "Nutri Franca" e ajude a levar dignidade, saúde e esperança a quem mais precisa.

O edital completo está disponível clicando aqui.

Se você ficou com dúvidas, ligue para 3711-9000.