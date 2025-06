MDB elege diretório em Franca e projeta eleições de 2026

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) elegeu neste sábado, 28, seu novo diretório municipal para o biênio 2025-2027. A votação foi realizada das 9h às 12h, na Câmara Municipal. Fernando Luiz Baldochi segue na liderança do partido em Franca.

Todos os filiados do partido foram convocados para participar da convenção, que contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). Durante o evento, eles votaram na chapa única, chamada “MDB Presente”, que tem Baldochi como presidente.

Composição da chapa eleita:

Presidente : Fernando Luiz Baldochi

: Fernando Luiz Baldochi 1º Vice-presidente : Cynthia Dias Milhim Ferreira

: Cynthia Dias Milhim Ferreira 2º Vice-presidente : Milton José Baldochi

: Milton José Baldochi Secretário-geral : Luiz Aurélio Prior

: Luiz Aurélio Prior Tesoureira : Andressa de Oliveira Neves Garcia

: Andressa de Oliveira Neves Garcia 1º Vogal : Claudinei da Rocha Cordeiro

: Claudinei da Rocha Cordeiro 2º Vogal : Antônio Donizete Mercúrio

: Antônio Donizete Mercúrio Secretária Especial do MDB Mulher : Arlete Garcia Lopes

: Arlete Garcia Lopes Líder da bancada na Câmara Municipal : Marcelo Henrique da Silva Gulhermino

: Marcelo Henrique da Silva Gulhermino Suplentes da Executiva : Valquíria Elaine da Silva, Mônica Maria Nunes Teixeira, José Conrado Dias Netto e Doniel Rodrigo Perez de Andrea

: Valquíria Elaine da Silva, Mônica Maria Nunes Teixeira, José Conrado Dias Netto e Doniel Rodrigo Perez de Andrea Conselho Fiscal – Membros Titulares : Viviane Cristina Simões, Miguel Laércio Matias, Gabriel Campos Frade Machado, Caio César C. de Carvalho e Ivan Daniel Nogueira

: Viviane Cristina Simões, Miguel Laércio Matias, Gabriel Campos Frade Machado, Caio César C. de Carvalho e Ivan Daniel Nogueira Conselho Fiscal – Suplentes: Hélio Ferreira, Juliana de Oliveira Tomé, Roberto Jorge Saad, José Atamiro da Silva e Carla Cristina Ferreira

Planejamento

A convenção ocorreu em um momento de reorganização do MDB local e tem como propósito fortalecer a base do partido em Franca, além de promover maior articulação com a comunidade e lideranças políticas da cidade.