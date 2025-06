Ojo

No dia 15 de junho, no icônico Palácio dos Festivais, em Gramado, o espelho tecnológico Ojo, criado pela designer francana Bete Said, recebeu o 1º lugar na categoria Design com Tecnologia Empregada à Produção do Prêmio Design Salão de Gramado, uma das mais respeitadas premiações de design do Brasil, carinhosamente chamada de “Oscar do Design Brasileiro”.

A edição homenageou o mestre Oscar Niemeyer, e o troféu que leva seu nome foi desenhado pela designer e curadora do prêmio, Marta Manente.

Premiação