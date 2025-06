Arquivo do Tempo

Há um bocado de anos atrás, estivemos, a convite do Ademir (agora de saudosa memória), visitando o Parque Nacional do Iguaçu e o conjunto de quedas d’água, na fronteira do Brasil com a Argentina.

Entre outros amigos no grupo, a foto mostra o Jerônimo Sérgio, Agostinho Galgani e o Valdes (eu mesmo), brincando com os pássaros de várias espécies que vivem soltos ali. Belíssimas recordações!