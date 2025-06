No auge da carreira, ele cá esteve!

Era, se não me engano, o dia do último capítulo da novela A Rainha da Sucata, final de outubro de 1990. Pois eu o contratei para apresentar o desfile de moda na famosa Churrascaria Minuano: Maurício Mattar (Kirk de Souza). Nos aproximamos e fiz todos os contatos e contratos necessários para que aqui estivesse. Ele era (na novela) um famoso instrutor de paraquedismo. E foi, cá na Franca, atenciosíssimo com todos que dele se aproximavam. Chegou e foi direto pro hotel (na época, era o Plaza Inn Apart Hotel — hoje edifício residencial Plaza Inn Apart), na Rua Dr. Alcindo Conrado. Surpresa! Foi chegando e, nos seus braços, me colocando (foto), logo no início da recepção do hotel.

Maurício está no ar hoje, no Vale a Pena Ver de Novo, na novela A Viagem.