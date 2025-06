Decorridos milênios, assuntos como redenção, sacrifício, fé, conflito, fraternidade, restauro continuam relevantes e fonte de inspiração para a arte pictórica, a música, a dramaturgia e a literatura- da ficção à poesia. Que se lembre, de passagem, no caso da língua portuguesa, o nosso Machado de Assis e seu ‘Esaú e Jacó’, atualização no século XIX de uma história contida no Velho Testamento, e José Saramago, com ‘O Evangelho segundo Jesus Cristo’, mirando do século XX o nascimento, a vida e a morte do protagonista no alvorecer da Era Comum, sob ótica histórica e muito humana.

Bem comum é encontrar nas listas de títulos essenciais citados por escritores a presença da Bíblia, por conta de narrativas interessantes e temas universais que, contemplando diferentes épocas e contextos, exibem paraísos e infernos, disputas tribais e familiares, julgamentos radicais, conflitos morais, ciúme e inveja, mas também casos de amor, perdão e esperança. As histórias contidas nos Evangelhos ressoam na alma de artistas de diferentes culturas e tempos, sejam religiosos ou não. O estilo sobejante em metáforas, símbolos e imagens; a beleza poética de certas passagens; a força retórica que imanta muitas falas estimulam autores na criação de obras que dialogam com experiências e anseios profundos da humanidade, transcendendo barreiras culturais e religiosas.

Hoje destaco, por conta da data, ‘Pedro e Paulo’, também série, com Anthony Hopkins e Robert Foxworth nos papéis-título. São personagens que representam figuras centrais nos textos religiosos que sustentam o Cristianismo. Rodada em Rodes, na Grécia, e detentora de alguns prêmios, mostra a sobrevivência do movimento cristão nos primeiros anos, quando opositores passaram a atacar a nova religião de forma cruel. Pedro e Paulo, que se conheceram depois da morte do Cristo, lutam para expandir a fé e suas jornadas avançam para fora da Judeia, no intuito de ‘proclamar a graça de Deus no perdão dos pecados por meio de Cristo’. Ora juntos, ora separados, sobrevivem a prisões e torturas e pagam preço alto pela devoção: Pedro é crucificado e Paulo, decapitado.

Muito já se escreveu sobre eles, sobretudo na literatura de cordel. Em nosso país o primeiro tem forte apelo popular no conjunto das festas juninas que movimentam a fé e a economia, principalmente no Nordeste. Última delas, a de São Pedro fecha neste 29 a tríade que se completa com Antônio e João. Sempre achei instigante o fato de que a festa litúrgica que une Pedro e Paulo, martirizados e mortos segundo a tradição no mesmo dia, exclui o segundo da alegria dos festejos populares. Talvez a biografia forneça pistas que expliquem alguma coisa. Ou não. Vejamos.

Paulo era judeu. Nascido em Tarso, possuía cidadania romana. Criado em Jerusalém, foi aluno do mais ilustre rabino de sua época, Gamaliel. Vendo no Cristianismo grande ameaça, alistou-se no time de perseguidores de cristãos. Seu processo de conversão aconteceu de forma súbita, a caminho de Damasco, e a experiência transformadora, que o levou a mudar o nome de Saulo para Paulo, é relatada em descrição de grande beleza plástica.