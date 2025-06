No último 22 de junho, estive em São Paulo para participar da minha primeira parada lgbt+. Já fotografei paradas em Franca e Uberaba, mas ainda não tinha submergido na multidão da maior parada lgbt+ do mundo, na avenida Paulista. Notadamente Gay, sou consciente do privilégio de ser homem branco cis e tenho orgulho, hoje em dia (porque essa história é um processo de longa duração) de falar abertamente da minha identidade de gênero, contribuindo com letramento a quem tenha acesso à minha produção literária, seja nos livros que publiquei, nas redes sociais, ou nos círculos e rodas e grupos onde tenho oportunidade de dialogar sobre todas as questões relevantes do nosso tempo.

Envelhecemos um dia de cada vez, seja você lgbt+ ou não. Sabemos que fim inexorável para todos é a morte. Morre-se independente de ter ou não convênios médicos e acesso a medicação importada. Morre-se independente da cor de pele, independente de ser homo ou heterossexual. A luta por dignidade humana ainda será um esforço coletivo de todos, apesar das diferenças que não nos separam, mas nos fortalece porque é justamente na diversidade que está a força do povo brasileiro.

Envelhecer é um fato da vida, não romantiza a velhice nem nega as faces da beleza que tem essa fase da vida, momento em que é preciso ter mais cuidados com a saúde e bem-estar. No entanto, envelhecer também é luta constante, de quem avança na idade e de quem chegará se tiver sorte e não perecer antes. A morte pode acontecer mais cedo para uns que para outros. Lutar por direitos civis justifica o tema dessa 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista com o tema: Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro.