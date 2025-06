Franca divulga lista de.multas; veja se você está incluído

A Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania de Franca publicou na sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Município, o Edital de Notificação de Autuação por Infração de Trânsito e o Edital de Notificação de Penalidade de Multa. A medida visa notificar os motoristas que não foram localizados pelos Correios para entrega das infrações cometidas e assegurar o direito à ampla defesa.

De acordo com a publicação, notificações de autuação retornaram ao município por motivos como mudança de endereço, endereço insuficiente, número inexistente ou recusa no recebimento. Em razão disso, a notificação passa a ser considerada oficial a partir da data de publicação no Diário Oficial. Para acessar a lista de notificados, basta clicar aqui.

Prazos e orientações para condutores

Os proprietários e/ou condutores de veículos listados têm até o dia 11 de julho de 2025 para apresentar a defesa prévia ou identificar o condutor responsável pela infração. Os protocolos devem ser feitos presencialmente na sede da Jari (Junta Administrativa de Recursos de Infrações), localizada na Alameda Vicente Leporace, 4.655, no bairro Parque dos Pinhais, em Franca.