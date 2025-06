Franca amplia para 150 atendimentos mensais no Núcleo Reconhecer

A Prefeitura de Franca, por meio do Núcleo Reconhecer, ampliou de 100 para 150 o número de atendimentos mensais a vítimas de violência. A medida reforça o compromisso do município com o acolhimento, orientação e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Desde sua criação em agosto de 2022, o núcleo já prestou mais de 7 mil atendimentos. Idealizado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cynthia Milhim Ferreira, o espaço inicialmente atendia mulheres vítimas de violência doméstica, mas atualmente também acolhe vítimas de racismo e violência de gênero.

“Costumo dizer que esse é o dever do poder público: cuidar de quem realmente precisa. O atendimento aqui no Núcleo Reconhecer é extraordinário e estamos muito felizes com os resultados. Infelizmente, a violência ainda existe e, por isso, estamos ampliando o atendimento para oferecer acolhimento digno e humanizado”, disse Cynthia.