Franca Bulls: o time que faz o baseball renascer em Franca

Após uma pausa, o retorno ao esporte aconteceu em 2024. Nicholas criou um perfil no Instagram com a ideia de encontrar mais apaixonados pelo baseball em Franca – e encontrou. “Falei: ‘Não é possível que numa cidade desse tamanho só eu goste de baseball’. Então criei um Instagram e comecei a chamar pessoas”, relembra.

A ideia surgiu a partir da experiência pessoal de Nicholas, que sempre teve o esporte como parte fundamental da vida. Desde a infância praticando futebol e basquete, chegou a atuar na Recreativa de Ribeirão Preto . Em 2014, descobriu o baseball, e mesmo sem encontrar times em Franca, começou a treinar sozinho. Com taco, luva e bolinha, aprendeu na prática e, após buscas regionais, passou a integrar o time Araraquara Blackbirds, viajando todo sábado de Franca até Araraquara para treinar.

Enquanto Franca é nacionalmente conhecida como a "terra do basquete", um novo esporte começa a ganhar espaço na cidade: o baseball. Liderado por Nicholas Marangoni Nunes de Oliveira, advogado, nascido em 17 de abril de 1994, casado e apaixonado por esportes, nasceu o Franca Bulls, primeiro time de baseball da cidade, fundado no início de 2024 com o objetivo de popularizar a modalidade e reunir jogadores para competir em alto nível.

Desde então, o Franca Bulls treina todo sábado, das 8h30 às 11h30, no Poliesportivo. Os encontros são abertos a todos e gratuitos. Basta ir. Em caso de chuva, o treino é cancelado, mas fora isso, tem acontecido normalmente todas as semanas. O time acolhe jogadores de todas as idades e perfis – homens, mulheres e adolescentes a partir dos 15 anos. Hoje, há integrantes na faixa dos 20, 30 e até 40 anos.

Mesmo com estrutura limitada, boa parte dos equipamentos pertence ao próprio Nicholas, o time realizou dois amistosos no ano passado e já começa a sonhar mais alto. O novo objetivo é disputar a Liga Paulista de Baseball em 2025 com os atletas mais dedicados e preparados tecnicamente.

O projeto conta com apoio pontual de colaboradores como a escola de idiomas Wizard e o Palmeirinhas, mas ainda busca patrocinadores fixos para auxiliar com materiais, transporte e estrutura. "O time precisa de um espaço de treino fixo e melhores condições para continuar crescendo", comente Nicholas.