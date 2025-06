Estevão troca camisa com Messi e Suárez: 'Momentos únicos'

Quando surgiu nas escolinhas de futebol em Franca e disputava as copinhas da categoria na cidade e região, Estevão era chamado de Messinho. No Cruzeiro, a joia ainda chegou carregando o "apelido" aos 9 anos de idade. Ao chegar ao Palmeiras, aos 14 anos, ele começou a cravar seu próprio nome no futebol.

Agora, já considerado um craque, Estevão não perdeu a chance de trocar camisas com o próprio Lionel Messi e com Luis Suárez, durante a partida entre Palmeiras e Inter Miami, pelo Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que está sendo disputada nos Estados Unidos. A partida disputada nesta segunda-feira, 23, ficou 2 a 2. Os dois clubes avançaram às oitavas de final da Copa de Clubes.

Estevão, que foi titular no jogo, não perdeu tempo e pediu a camisa do craque argentino ainda no intervalo do jogo, nos corredores de acesso aos vestiários. Já a troca de camisas com o atacante uruguaio foi ao final da partida. Feliz, Estevão vestiu a camisa com o número 9 voltado para a frente.