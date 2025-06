Havan de Franca é furtada; PM e GCM ignoram chamados, diz Hang

O empresário deverá se manifestar nas redes sociais, segundo a assessoria da empresa da Havan.

O Portal GCN/Rede Sampi entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e com o comando do 15° Batalhão de Franca, além da Prefeitura de Franca, e aguarda posicionamento sobre a ocorrência.