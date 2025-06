Grupo agride homem até deixá-lo inconsciente em Cássia

Um homem de 25 anos ficou inconsciente após ser brutalmente agredido por um grupo de cerca de dez pessoas, entre homens e mulheres, em uma conveniência de posto de gasolina em Cássia (MG), na noite desse domingo, 22. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e permanece internada em estado grave na Santa Casa de Passos (MG).

Segundo informações de testemunhas, o homem teria se envolvido em uma briga com o grupo e deixado o local. Poucos minutos depois, ele retornou ao posto armado com uma faca, fazendo ameaças. Diante da situação, o grupo avançou contra ele com socos e chutes.

O homem tentou se defender e se desviar, mas acabou caindo no chão. Mesmo já no solo e desacordado, ele continuou sendo agredido, levando chutes no rosto. Um dos agressores ainda utilizou um pedaço de madeira para golpeá-lo.