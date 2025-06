Didi se despede do Sesi Franca após temporada histórica e títulos

Um dos grandes destaques da temporada 2024/2025 do basquete nacional, o ala Didi Louzada está de saída do Sesi Franca. O jogador, que foi eleito o MVP das Finais do Novo Basquete Brasil (NBB), encerra sua passagem pelo clube em grande estilo: com os títulos do Campeonato Paulista e do NBB, além de um tetracampeonato histórico para a equipe francana.

Formado nas categorias de base do Sesi Franca, Didi retornou ao clube nesta temporada após experiências internacionais, incluindo passagem pela NBA. Sua volta foi marcada por atuações consistentes, lideranças em quadra e um desempenho técnico que o consolidou como peça-chave na campanha vitoriosa da equipe.

No ultimo NBB, Didi teve média de 18 pontos por jogo, a 2ª melhor marca entre todos os atletas, além de 4,3 rebotes e 2,5 assistências por partida. Os números demonstram sua versatilidade e impacto nas duas pontas da quadra.