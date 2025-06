Motorista bate em carro parado, capota e foge na zona Norte

Um capotamento registrado na madrugada deste domingo (22) na Avenida João Gonçalves, no bairro Jardim Vera Cruz, em Franca, chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. O acidente envolveu um Volkswagen Voyage e um Fiat Pálio estacionado.

De acordo com relato de testemunhas, o Voyage seguia em direção à rodovia Cândido Portinari quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu violentamente com o Pálio que estava parado na via. Com o impacto, o carro estacionado foi arremessado sobre a calçada, enquanto o Voyage capotou e parou com as rodas para cima.

Testemunhas relataram que os dois ocupantes do Voyage conseguiram sair do veículo capotado por conta própria e fugiram do local logo após o acidente, sem deixar informações. O proprietário do Fiat Pálio sofreu prejuízos materiais e aguarda os desdobramentos da investigação.