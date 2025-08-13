Jovem morto em acidente trabalhava para sustentar os irmãos

Daniel de Oliveira Santos, de 26 anos, morreu em um grave acidente na avenida Ismael Alonso y Alonso, na manhã da última segunda-feira, 11. Natural do Rio de Janeiro, ele vivia em Franca desde 2019, no bairro Recreio Campo Belo, para onde se mudou com os três irmãos mais novos em busca de uma vida melhor.

Segundo amigos, Daniel era o mais velho e assumiu a responsabilidade de sustentar a família. “Ele fazia o impossível para manter os irmãos. Um menino amoroso, educado, alto astral”, contou uma amiga que preferiu não se identificar.