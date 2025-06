Jovem de 24 anos morre eletrocutado na zona Oeste de Franca

Um jovem de 24 anos morreu na tarde deste sábado (21) após sofrer uma descarga elétrica no Residencial Júlio D’Elia, em Franca.

Felipe Gustavo da Silva Monteiro participava da inauguração de uma adega de um amigo, evento que vinha sendo planejado havia semanas. Durante os preparativos, ele e outros dois jovens montavam uma estrutura improvisada de sombra com bambus para suportar o forte calor enquanto faziam um churrasco com costela no chão.

De acordo com relatos de testemunhas, no momento em que um dos bambus foi erguido, ele tocou um fio de alta tensão. Os três jovens que manuseavam a estrutura foram atingidos pela descarga elétrica.