E, na última semana, só se falou da beleza que foi o Arraiá Toulouse, realizado no sábado, dia 14 de junho, no próprio colégio, que tem uma estrutura inigualável. A decoração impecável foi totalmente idealizada — e grande parte dela confeccionada — pela proprietária e diretora executiva do Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Segantin Ludovice, que, em meio a todos os preparativos e à festança, separou uma quantia generosa em prol do Centro de Voluntários da Saúde, que atende pacientes carentes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca — na ocasião representado pela presidente Dalila Barini.

Festança



A festança contou com o melhor da música brasileira de raiz, dando ênfase à quadrilha tradicional, à dança das fitas e a músicas características da época — muito bem dirigidas pelo professor e músico Pedro Fonseca. A praça de alimentação estava impecável, com importantes nomes da gastronomia francana e muita música. As famílias dos alunos prestigiaram e passaram bons momentos juntas. Destaque para a família do aluno Gabriel, composta pelos pais Juliana Caleiro, odontóloga, e o paizão Leonardo Magalhães da Silva, médico urologista, além do irmão Felipe. Família linda!