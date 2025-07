Fla-Flu: francano disputa seu primeiro título pelo Fluminense

Se Davi se sagrar campeão, será o primeiro título do garoto com a camisa do Fluminense, conquistando o feito com menos de dois meses no clube.

Trajetória até o Fluminense

Em Franca, Davi jogou nas escolas de futebol KS Soccer, Academia do Galo e Instituto Portinari, onde foi visto pelo olheiro do Fluminense e chamado para participar de um período de testes no clube. Este período foi de grande proveito, visto que a comissão do time carioca aprovou Davi e o convidou a se juntar ao clube permanentemente, no Rio de Janeiro (RJ).

O garoto se apresentou ao novo clube e passou a treinar com seus colegas de equipe em 5 de maio. Após duas semanas de treinos, Davi passou a ser convocado para os jogos.