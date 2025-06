Motoboy é atingido por carro ao fazer entrega; motorista foge

O motoboy Rafael Cintra Sousa, de 19 anos, segue internado na UPA do Jardim Anita, em Franca, após ter sido atingido por um carro na madrugada deste sábado (21), enquanto realizava sua última entrega do dia na zona Oeste da cidade.

De acordo com relatos de familiares, Rafael trafegava pela Rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, próximo à uma farmácia, quando uma Fiat Strada prata, equipada com uma estrutura metálica na caçamba, avançou o sinal de “pare” e o atingiu. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local. A descrição do veículo, obtida por meio de imagens de câmeras de segurança da região, sugere que ele pode pertencer a alguma oficina ou vidraçaria.

Rafael foi socorrido desacordado por uma ambulância e levado à UPA do Anita. Ele sofreu cortes na cabeça e na mão, perdeu temporariamente os movimentos de um dos braços e está sob observação neurológica. Apesar de os exames de raio-X não apontarem fraturas, os médicos aguardam a realização de uma tomografia para investigar possíveis lesões internas, especialmente devido à forte pancada na cabeça.