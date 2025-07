Casal celebra 20 anos de dedicação à Paróquia São Vicente

Há mais de duas décadas, o casal francano Celso Reis de Faria, 50 anos, professor, e Meiry Lúcia Gomes de Faria, 46, auxiliar de administração, vive uma história de fé, amor e compromisso na Paróquia São Vicente de Paulo, na zona norte de Franca, onde atuam ativamente desde 1999.

Tudo começou quando participaram do Encontro de Casais com Cristo (ECC), que os motivou a mergulhar de vez na vida pastoral. “Logo após o encontro, fomos convidados para integrar a Pastoral do Batismo. A vontade de participar era grande, e as pessoas perceberam isso”, contam. A partir dali, foram dez anos servindo na pastoral batismal, depois migraram para a catequese de jovens e adultos, onde permanecem até hoje.

Desafios e aprendizados

O início da missão pastoral foi marcado por entusiasmo e descobertas. “A gente chega com muita sede de fazer. É diferente participar das celebrações e estar por dentro de tudo, assumindo responsabilidades”, lembra Celso.