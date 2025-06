Pois então, Mônica Lima & Lélio de Figueiredo Ribeiro Filho vão oficializar o casamento. Todos os convites (tudo muito restrito / acho que só 100 convidados) via online. O meu já chegou. Agradeço muito e desejo o melhor do melhor, um montão de felicidades aos noivos. A cerimônia do casamento e a recepção acontecerão no próprio local: na Cozinha Santomaz (antigo Rancho JP), dia 5/7 (sábado), às 10h30. A Cozinha Santomaz fica exatamente na av. Dr. Antônio Barbosa Filho (Residencial Amazonas). Após a cerimônia, os noivos receberão os cumprimentos no mesmo local, em recepção que se encerra às 17h. Endereço dos noivos: rua Luiz Leporaci, 1236 (bairro Santo Agostinho), apartamento 801. O cerimonial ecumênico será proferido por Rosinha de Pádua Aylon. E segue-se música com Desirée & Banda / Trio. Lua de mel? Serão 7 dias em Gramado. Repito: só para 100 convidados (todos receberam convites digitais). Detalhe final do belo convite – a frase: “Andávamos sem nos procurar, mas sabendo sempre que andávamos para nos encontrar”.

Gente finíssima



Já foi gerente do Bradesco, presidente do IMA, um dos gerentes do Sicoob (esquina acima do Castelinho), diretor do Fussol (Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Franca) e agora é Consultor de Negócios da CPFL. Educadíssimo, além de competentíssimo. Alexandre Alonso vive mais um niver em 25/6 (quarta-feira).