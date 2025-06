Francano comanda nova aposta da TVGlobo para as noites de domingo

Paixão pelo humor

Com apenas 31 anos de idade, o jovem francano Guilherme Cintra Ferreira tem no seu currículo profissional uma bagagem muito grande na produção de projetos de comédia no Brasil. Ele já assinou projetos audiovisuais com a participação de grandes figuras do humor brasileiro, entre eles Fábio Porchat, Dani Calabresa, Leandro Hassum, Mauricio Meireles, Otaviano Costa, Katiuscia Canoro, Evelyn Castro, Sérgio Loroza e Xuxa.

Nascido em Franca e criado no bairro Jardim Barão, Gui se mudou em 2011, com 17 anos de idade, para São Paulo para estudar comunicação. Fez publicidade na ECA-USP (Universidade de São Paulo) e roteiro na Academia Internacional de Cinema (AIC).