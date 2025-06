Defesa de acusado de agiotagem alega ilegalidade da prisão

A defesa de Thiago Giacomini Cravo, preso sob acusação de envolvimento com uma quadrilha de agiotagem, afirma que a prisão é ilegal e que ele é inocente. Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), o grupo teria movimentado R$ 31 milhões em Franca e região nos últimos quatro anos.

Thiago foi um dos 16 presos na segunda fase da Operação Castelo de Areia, deflagrada em 3 de junho, em uma ação conjunta do Gaeco e da Polícia Militar. Ele foi localizado e detido em Pedro Leopoldo (MG), onde trabalhava na montagem da estrutura do camarote Brahma da Festa do Peão do município mineiro. Estava em um carro de luxo e hospedado em um hotel no centro da cidade.

De acordo com o Gaeco, Thiago seria o braço direito de Rogério, apontado como líder da quadrilha, atuando no financiamento do grupo, na concessão de empréstimos e na realização de cobranças. As investigações indicam, ainda, que ele teria operado a própria célula criminosa e financiado outro grupo investigado em 2023, apresentando-se nas redes sociais como consultor financeiro.

Defesa