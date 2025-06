Morre o guarda municipal de Franca Reinaldo Morais, aos 54 anos

Morreu nesta quarta-feira, 18, o servidor público da Prefeitura de Franca, da Guarda Civil Municipal, Reinaldo do Reis Morais, aos 54 anos.

Reinaldo era divorciado, com 18 anos de profissão, foi diagnosticado com um câncer de pele recentemente, passando a fazer tratamento há cerca de dois meses.

Amigos e parentes usaram as redes sociais para homenagear Reinaldo. “Querido primo, que você possa ter o descanso merecido nos braços de Deus. Sua alegria contagiante nos cativou na terra e com certeza alegrará a todos no Reino dos Céus”, disse o primo Donizete Augusto de Barros.