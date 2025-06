Cunhada de professora morta com chumbinho também foi envenenada

O IML (Instituto Médico Legal) de Ribeirão Preto confirmou, por meio de exame toxicológico, a presença de substância tóxica da mesma classe do chumbinho em três órgãos da médica veterinária Nathália Garnica, levantando a suspeita de que a mulher também tenha sido vítima de envenenamento. A informação foi divulgada nesta semana pelo diretor do IML, Diógenes Tadeu Cardoso, após análise realizada em amostras colhidas durante a exumação do corpo, no final do mês de maio..

Segundo o diretor, o composto encontrado pertence à mesma classe de venenos usados em casos de intoxicação por “chumbinho”, embora tenha uma composição distinta. Isso indica que, apesar de os dois casos envolverem substâncias similares, o agente que levou Nathália à morte não é o mesmo que causou o óbito da professora Larissa Talle Leôncio Rodrigues, cunhada da veterinária e encontrada morta em março, praticamente um mês depois.

A revelação contradiz uma carta escrita por Elizabete Arrabaça, mãe de Nathália e sogra de Larissa, atualmente presa junto ao filho, o médico Luiz Antônio Garnica. No texto, enviado à Justiça, Elizabete afirmou que Nathália possa ter misturado cápsulas de omeprazol com chumbinho. A versão, no entanto, é colocada em dúvida com o resultado do laudo toxicológico que demonstra compostos diferents em cada uma das vítimas.

Exumação e investigação