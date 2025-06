Sesi Franca recebe o Minas e pode ser tetra nacional nesta noite

O cenário não poderia ser diferente: jogo em casa e com o ginásio lotado. O Sesi Franca enfrenta o Minas, podendo comemorar o título do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25 já nesta quinta-feira, 18. A partida será às 18h30, no ginásio Pedrocão.

A série melhor de cinco partidas aponta 2 a 1 para o time paulista. Uma vitória nesta noite, o clube assegura o tetracampeonato consecutivo do NBB e chegará a seu 15º título na história do campeonato brasileiro.

Diferente da temporada passada, quando conquistou o tricampeonato no Rio de Janeiro, sobre o Flamengo, Helinho Garcia diz que é natural uma certa ansiedade, mas que o time está pronto para buscar a vitória perto da torcida.