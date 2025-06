Perfil com 100 mil seguidores aplica golpe em professora

Após realizar o pedido e efetuar o pagamento via Pix, a professora foi surpreendida com uma nova cobrança por uma suposta taxa de entrega, mesmo o anúncio indicando frete grátis.

Uma professora de 29 anos, moradora do Jardim Ângela Rosa , em Franca , foi vítima de um golpe de estelionato na noite desta terça-feira, 17, após tentar comprar um combo de lanche anunciado nas redes sociais por R$ 37.

“Foi aí que desconfiei. Entrei no Reclame Aqui e vi que havia outras denúncias parecidas. Me senti muito lesada, fiquei muito chateada. A gente chega em casa com fome, gasta o valor de um lanche que realmente poderíamos ter comido”, lamentou.

Sem receber o pedido e sem retorno dos supostos vendedores, a professora procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Os dados do perfil foram repassados às autoridades para investigação.