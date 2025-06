Emeb 'Aldo Prata' realiza mostra cultural sobre diversidade

A Emeb Aldo Prata, localizada na Avenida São Pedro, 601, no bairro City Petrópolis, em Franca, promove nesta quarta-feira, 18, a Mostra CulturALDO, um evento gratuito e aberto a toda a comunidade. A iniciativa tem como foco a valorização da cultura brasileira e de suas diversas influências.

Com o tema “Brasil, um povo feito de todos os povos: música, arte e cultura que nos inspiram!”, a mostra contará com apresentações artísticas no auditório da escola e exposições realizadas pelos alunos e professores. O objetivo é destacar a riqueza cultural do país, formada por contribuições de diferentes povos ao longo da história.

Cerca de 550 alunos, acompanhados por mais de 30 professores e 25 colaboradores, estão envolvidos no projeto. As apresentações ocorrem em dois horários: