Franca publica editais com novas etapas de concursos públicos

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Franca e o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) divulgaram nessa terça-feira, 17, no Diário Oficial do Município, uma série de editais relacionados aos Concursos Públicos 01/25 a 05/25.

Entre as publicações, estão as decisões sobre os recursos das provas objetivas dos Concursos 01/25, 02/25 e 03/25. Todos os recursos foram indeferidos, e as respostas podem ser acessadas na Área do Candidato no site do IBAM, basta clicar aqui.

Também foram divulgadas as convocações para entrevistas de heteroidentificação dos concursos 01/25, 04/25 e 05/25, voltadas a candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. As entrevistas serão realizadas no dia 29 de junho, a partir das 8h, na sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal.