Homem que matou a namorada com extintor em Franca é preso

Segundo as investigações conduzidas pelo delegado titular da DIG, Márcio Garcia Murari, Altevir agrediu brutalmente Geni usando um extintor de incêndio como arma. A vítima foi encontrada morta com sinais de politraumatismo. Na ocasião, a casa estava revirada, e objetos como uma pá de lixo quebrada e o próprio extintor estavam no local, indicando forte violência.

Inicialmente, Altevir tentou alegar que Geni havia sofrido uma queda. Em seguida, apresentou outra versão, dizendo que um suposto invasor teria entrado na casa e cometido o crime. As contradições, aliadas ao laudo necroscópico e aos depoimentos de vizinhos, apontaram o pedreiro como autor do assassinato.

Durante o interrogatório, ele admitiu ter dado um soco no rosto da vítima após uma discussão motivada por ciúmes, mas alegou não se lembrar do restante das agressões por estar alcoolizado. Familiares de Geni já suspeitavam do companheiro desde o dia do crime. Uma das irmãs relatou à Polícia Civil que o relacionamento era abusivo e marcado por brigas frequentes.