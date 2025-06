Mulher fica em estado grave após batida na João Traficante

Para isso, entrou no acostamento. Um carro, modelo Volkswagen Voyage, que vinha logo atrás, teria diminuído a velocidade.

Segundo informações do motorista envolvido na colisão, ele seguia pela via no sentido Franca–Ibiraci e, ao se aproximar do km 8, decidiu realizar uma conversão.

Nesse momento, a mulher — que dirigia uma moto atrás do Voyage — assustou-se com a manobra e tentou desviar, mas bateu na lateral do carro que convertia.

Com o impacto, a motorista sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Ela foi socorrida em estado grave por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, e encaminhada à Santa Casa de Franca.

O local precisou ser interditado nos dois sentidos para atendimento da ocorrência e remoção da vítima. Uma equipe da Polícia Militar esteve na rodovia e registrou o boletim de ocorrência.